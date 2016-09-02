郭婞淳奧運奪牌不忘本 國光獎金分教練

中華隊舉重女將郭婞淳在里約奧運拿下銅牌，可獲500萬元的國光獎金。她今天大方表示，一次提領國光獎金的目的，是希望將獎金分給教練們，以答謝教練們對她的栽培。

中華隊在剛落幕的里約奧運中，靠著許淑淨在舉重女子53公斤級奪金、郭婞淳在舉重女子58公斤級獲銅，加上譚雅婷、雷千瑩、林詩嘉聯手在射箭女子團體賽射下銅牌，共獲得1金、2銅的成績。

中華奧會主席林鴻道今天將激勵獎金新台幣1000萬元頒給許淑淨，彰化銀行則各頒100萬元給郭婞淳、中華女子射箭隊。

林鴻道表示，希望獲獎的選手若有大筆支出，能一次領用激勵獎金就好，國光獎金的部分則按月領取，這樣每個月都能有穩定的收入。

即便如此，郭婞淳卻仍決定要一次提領500萬元的國光獎金和100萬元的激勵獎金。她表示，能在奧運舉出成績，拿到國光獎金和激勵獎金，絕非只靠她1個人就能完成，長期在背後支持她的教練團絕對功不可沒。

郭婞淳說，因為教練團成員都沒有獎金，她才想一次提領國光獎金與教練們分享，也答謝教練們為她的付出，激勵獎金的部分則是要自己存下來。1050902

(中央社)