主辦G20峰會 陸盼避免觸及敏感議題
中國大陸主辦20國集團（G20）峰會，凸顯其全球第2大經濟體角色和全球外交不斷壯大的力量，然而南海領土爭議愈演愈烈，與日韓等鄰國摩擦不斷，打擊國內異議分子也招致批評。
美聯社報導，大陸希望撇開這類議題，企圖藉由杭州峰會重塑負責任大國的形象，成為解決全球危機必要的支柱。大陸將憑著成為因應氣候變遷主力、促進亞洲發展的「一帶一路」和亞投行推手和以及球自由貿易倡議者，來提升國際形象。
商討任何敏感政治議題，以及在重大爭議中，展現亟欲抹去過去200年恥辱、具有侵略性的復仇者力量，則是他們最不希望觸及的話題。
布魯塞爾自由大學（Brussels Free University）國際政治教授霍爾斯拉格（Jonathan Holslag）說：「中方的主要目標是舉辦1場關於經濟的高峰會，而非政治。」
大陸官員一再強調，當局希望避免談及爭議性議題，將焦點放在這場集會的核心經濟角色。
大陸外交部發言人華春瑩29日告訴記者：「我們現在已經進入了G20時間，期盼在杭州成功舉辦一屆G20峰會，取得儘可能多的成果，為提振世界經濟注入新的動力。 」（譯者：中央社劉文瑜）1050902
(中央社)
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