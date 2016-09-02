三星Note 7出包召回 高層致歉
三星電子公司今天以電池瑕疵為由召回智慧型手機Galaxy Note 7，並宣布全球換機計畫，行動通訊事業部總裁高東真也對此表達歉意。
彭博社報導，高東真說，這款大螢幕手機將在10國停售。中國大陸不受停售的影響。
三星在另1份聲明指出，截至昨天，全球已傳出35起電池出包案例。
三星8月19日才推出這支最新型旗艦機。
Note 7召回除了重創三星的商譽，也使得三星利用蘋果iPhone新機需求停滯之際，在智慧型手機建立的成長動能遭到削弱。
Note 7搭載虹膜辨識功能，一推出便好評如潮，再加上三星公布兩年來最大的獲利，使得三星股價站上新高，分析師更調高其目標價。
首爾IBK證券（IBK Securities）分析師李承宇（Lee Seung Woo，音譯）說：「突如其來的召回肯定會惹惱買家，這起最新事件看來令人憂心。」
三星表示，Note 7推出以來已銷售超過100萬支，至今生產量大約250萬支。1050902
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。