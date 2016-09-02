三星Note 7出包召回 高層致歉

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三星電子公司今天以電池瑕疵為由召回智慧型手機Galaxy Note 7，並宣布全球換機計畫，行動通訊事業部總裁高東真也對此表達歉意。

彭博社報導，高東真說，這款大螢幕手機將在10國停售。中國大陸不受停售的影響。

三星在另1份聲明指出，截至昨天，全球已傳出35起電池出包案例。

三星8月19日才推出這支最新型旗艦機。

Note 7召回除了重創三星的商譽，也使得三星利用蘋果iPhone新機需求停滯之際，在智慧型手機建立的成長動能遭到削弱。

Note 7搭載虹膜辨識功能，一推出便好評如潮，再加上三星公布兩年來最大的獲利，使得三星股價站上新高，分析師更調高其目標價。

首爾IBK證券（IBK Securities）分析師李承宇（Lee Seung Woo，音譯）說：「突如其來的召回肯定會惹惱買家，這起最新事件看來令人憂心。」

三星表示，Note 7推出以來已銷售超過100萬支，至今生產量大約250萬支。1050902

(中央社)