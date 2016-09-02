國際獅子會送愛心 助偏鄉清寒學子

國際獅子會跨海送愛心，今天在澎湖特教中心捐助澎湖51所國中小清寒優秀獎助學金151萬元，計有766位離島偏鄉學子受惠，並期許受助小朋友，有朝一日也要懷著感恩的心，回饋社會。

國際獅子會包括有300E2、D2區及15兄弟會，每年都集捐善款來濟弱，今年已邁入第12個年頭，共捐助高達151萬元，更是歷年之最，另外，捐助6萬元慰問金給澎湖老人之家的低收老人，由主任趙正派接受。

澎湖縣長陳光復表示，獅子會熱心公益，扶助弱勢族群，總是在最需要的時候，適時照顧需要照顧的人，愛心足跡踏遍全台灣，為社會帶來光明的力量，更是社會公益的指標與典範。

陳光復感謝國際獅子會300E2、D2區及15個兄弟會的愛心，並致贈感謝狀，由總監王坤義代表接受，同時對獅子會、兄弟會等長期為澎湖的關懷與付出，也頒發澎湖榮譽縣民證給李正邦等18人，表達感謝。1050902

(中央社)