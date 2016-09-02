阿布傳授終結單身秘技 林彥君不敢試

阿布、林彥君身高相差34公分，堪稱最萌身高差！（華視提供）

由知性律師謝震武主持的華視週六LIVE直播綜藝節目《全民一起來》，3日將邀請眾本土藝人PK外籍藝人，本土藝人代表阿布、林彥君將首度合作闖關遊戲，身高相差34公分的兩人，堪稱是「最萌身高差｣的獎金挑戰者。今年2月甫喜千金「迷你米｣的阿布，聽聞林彥君一度曾擔心無法早日終結單身，變成高齡產婦，開起玩笑要傳授結婚秘技，笑說：「就是有了孩子再說！先抓住他！」聽得林彥君當場臉紅，直呼：「我很保守的，不敢啦！」並立刻噹阿布先上車後補票，讓阿布只能乾笑認了。

非常體貼老婆辛苦的阿布，為了一起照顧女兒暫時推掉幾部戲約，本週將上《全民一起來》搶賺奶粉錢，私下聊起爸爸經，表示超怕女兒的大便，直呼：「嬰兒的大便真的好臭！」回憶起之前在外停車等老婆，女兒突然就在車上剉屎，原本只是想打開尿布看一下，結果大便就狂噴瞬間沾到兩隻手，完全空不出一隻乾淨的手來拿別的東西，當場大傻眼。而阿布也表示自己戲弄老婆的情趣之一，就是把裝滿大便的尿布拿去給老婆聞，讓太座好氣又好笑。

(中時)