榮耀93 澎縣長向三軍官兵表敬意
明天就是93軍人節，澎湖縣長陳光復今天以「榮耀93」感謝防區三軍駐守澎疆辛勞，更隨時機動的投入協助地方救災、救護、淨灘等工作，特別對三軍表達崇敬之意。
澎湖縣後備指揮部指揮官李昭賢今天與後備幹部一起拜會陳光復，以行動一起在縣府廣場代表澎湖鄉親為國軍加油打氣，並預祝軍人節快樂。
陳光復表示，在軍人節前夕，向駐守在澎湖地區的三軍官兵致上最高敬意，感謝官兵弟兄，年來不論是蘇迪勒颱風，或空難事件，三軍官兵與後備輔導中心都在第一時間趕赴災害現場，協助救災與重建家園，是民眾的好夥伴，展現「軍民一家」的精神。1050902
(中央社)
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