捷運旅客傷亡投保金 從150萬增為250萬

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交通部日前完成大眾捷運旅客投保金額修正，每個人傷亡投保最低金額從新台幣150萬元提高至250萬元。

交通部修正「大眾捷運系統旅客運送責任保險投保金額辦法」，是為提升對大眾捷運系統旅客的保障，將最低投保金額從150萬元提高至250萬元。

交通部說，投保金額是法規中的最低保障，各捷運公司可視實際需要，投保更高額的責任保險。

事實上，目前包括台北捷運與高雄捷運，對旅客死亡的投保金額都已達500萬元，對受傷旅客則依實際醫療金額理賠，最高也是500萬元。

交通部說，修正捷運旅客投保金額也是希望拉近與其他大眾運具的投保水準。

目前，台鐵對旅客的投保，死亡是250萬元、受傷140萬元；高鐵為死亡1000萬元、受傷560萬元；營業大客車除了200萬元強制責任險外，還為乘客投保每人150萬元。1050902

(中央社)