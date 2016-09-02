苗縣拚國際教育 12高中菁英赴美交流

苗栗縣推展國際教育培育菁英人才，選拔縣內12名高中生赴美展開為期4週研習及交流課程，縣長徐耀昌今天接見學生並授旗，期勉運用英語能力拓展國際視野，提升未來競爭力。

苗栗縣政府教育處自2014年起辦理「Open Imagination國際教育菁英培育領航計畫」，今年邁入第3屆，甄選出12名菁英高中生，明天將啟程前往美國，接受北伊利諾大學與當地3所數理文學資優高中合作辦理的3週高中課程及1週大學先修課程，相關費用由縣府運用中央一般性補助款全額補助。

教育處指出，12名學生在3月經嚴格初審、複試甄選，自全縣6000多名高中職學生中脫穎而出，分別為縣立大同高中王鴻縉、縣立三義高中牛淳權、國立卓蘭高中劉富銘、吳宇軒、國立苑裡高中張靖、劉誼名、私立建台中學張學永、劉宗岳、吳桓、劉愷翎、陳以妮、趙世棠；其中陳以妮和同班的趙世棠年紀最小，今年剛升高二，兩人會考5A++滿級分仍選擇在地就學。

趙世棠自國中起，接受老師建議，隨身攜帶自製的單字小冊，每天背20個英文單字，大量累積字彙實力，配合閱讀雜誌等方式提升英文能力。他對此行相當興奮「英語學了這麼久，終於有機會赴美實際體驗當地生活和學習方式」，更想了解美國學生如何看待台灣。

教育處表示，菁英培育課程除安排高中及大學先修密集課程，另有多元社團、藝術與人文薰陶活動，有助培養獨立研究、創意思考、啟發與多元創作能力。

苗栗縣長徐耀昌今天親自授旗，鼓勵學生把握這次難得機會，在全美語環境中，與國際人才溝通交流、拓展國際視野，活用所學，在未來學業、職場上更具國際競爭力。

根據天下雜誌「2016縣市教育力調查」，苗栗縣獲「政策領導力」政府投入與領導者滿意度居冠，徐耀昌說，僅管財政拮据，仍要致力提升教育，為苗栗縣培育具有國際觀、生活力的優秀人才。1050902

(中央社)