日本六旬老翁遭熊襲 憑空手道擊退
一位日本老先生在小溪捕魚時，突遇黑熊攻擊，在危急之下，老先生以他求生意志和多年的空手道實力，將這頭猛獸擊退。
法新社的報導，63歲的青木淳圶日本群馬縣山區捕魚時，突然一頭190公公高的大黑熊向他猛撲，據青木先生的描述，熊是主動地對他攻擊。
青木在接受日本NHK的訪問時說：「那熊非常的壯，立場就把我撞倒，並咬了我的腿。」在說明過程中，還指著自己的腿傷。
「我當下決定反擊，憑著我的空手道實力，用右拳攻擊牠的眼睛，我打了很多拳，直到牠逃跑。」
整個過程令人聯想到李奧納多最近的新片「神鬼獵人」的情節。
這名勇敢的老人在擊退黑熊後，雖然臉上、手臂上、腿上都有傷，但還不忘帶走今天捕到的漁獲，並且自己開車找到醫院療傷。
老者憑一己之力擊退熊的消息傳開後，許多日本媒體紛紛轉刊，一個日本體育報紙下了標題「空手擊敗熊!」
雖然這似乎是個偉大的壯舉，但是這也是今年第5起野熊攻擊人的事件，先前已有4人被熊襲擊至死。
(中時電子報)
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