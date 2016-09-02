李英愛捐錢行善 中秋上節目開金嗓
韓國「氧氣美女」李英愛忙完歷史劇《師任堂，光的日記》的演出後，將在中秋節特別節目中露面。她出道26年來一直以演戲為主，這回首度參與綜藝節目，準備與觀眾分享家人情感。她當媽後始終不吝於分享育兒樂事，也不特地遮掩一雙寶貝龍鳳胎，特次上節目不僅要聊家庭，也將開金嗓唱中秋歌曲。
中秋特別節目訴求闔家觀賞，李英愛透過製作單位表示，「一直以來我都以演員身分活著，隨著結婚生子、孩子成長後，『家人的珍貴與愛』對於我有好重要的改變。當一家人團聚在電視機前過中秋時，我想要扮演的角色，不再是讓大家觀賞電視劇或電影的人。我想要藉由日常瑣事，令觀眾有對家人間的情感產生共鳴。」
她常想著回饋社會，日前低調捐了1億韓元（約305萬元台幣）給韓國陸軍士官發展基金會。因為李英愛的父親是韓戰軍人，公公生前是中將退役，她希望用這筆錢嘉惠老兵子女。她另外捐出5000萬韓元（約152.5萬元台幣）給位於京畿道的西宗中學，該校已經用她的善款蓋了籃球場和實驗室，並提供給學生獎學金。《師任堂》預計10月在愛奇藝台灣站、八大戲劇台與韓國同步播出。
(中時)
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