李鍾碩劇中電話曝光 苦主遭粉絲狂call 300通
熱播中的韓劇《W》持續穩坐同檔收視率冠軍，但戲紅是非多，除了被觀眾投訴置入式行銷太多，李鍾碩飾演的男主角電話號碼全都露，造成真正的門號擁有者不堪其擾。
《W》第12集中，李鍾碩打電話給韓孝周，鏡頭帶到手機來電顯示，畫面僅短短2秒。但未料就是這2秒，被粉絲截圖後一起打打看，嘗試聯絡李鍾碩。而該門號主人自該集播出後，連日來被粉絲狂call三百多通。他乾脆直接在通訊軟體下附註，自己真的不是李鍾碩，請大家不要再打了。
《W》劇組得知後已經向受害人打電話道歉，並討論關於賠償的問題。劇組也聲明會重新剪接，重播時將不會出現門號畫面，網路上的版本也會作出修改。但目前KKTV在台灣上架的，仍然是有完整門號的原始版。
(中時)
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