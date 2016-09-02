印尼綿羊選美 總統也瘋狂
印尼總佐科威日前在茂物行宮和茂物植物園主持獨立盃綿羊選美大賽，除了趣味性，更象徵養羊產業欣欣向榮及印尼經濟繁榮。
「羅盤報」（Kompas）日前報導，參加這項綿羊選美大賽的優勝者（飼主）可以獲得上千萬印尼盾獎金。佐科威特意舉行這項比賽，象徵印尼經濟成長。新台幣兌印尼盾目前約為1比416。
另一方面，這項比賽是西爪哇文化的一環，這項比賽也象徵印尼養羊業發展迅速，能夠給印尼民眾福祉帶來正面價值。
這項綿羊選美比賽共分為4類，分別是產肉大王（Raja Pedaging）、小王子（Raja Petet）、萬人迷（Raja Kasep）和種羊女王（Ratu Bibit）。
產肉大王是指產肉最多的綿羊。小王子是指年幼、有潛力成為產肉肥美種羊的雄性小羊。萬人迷是指身材魁梧、角大、毛細、健康的成年羊。種羊女王是指能夠繁殖健康且具備肉質肥美羊羔的雌羊。
共有超過700隻綿羊和上百名養殖戶參與這個活動。
佐科威對一些參賽羊可以賣到數千萬印尼盾感到驚訝，因為飼養一頭參賽的綿羊成本大約在300萬盾到500萬盾之間。1050902
(中央社)
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