林全：核能廠如期除役 核四不啟封

我要評比

行政院長林全今天表示，2025非核家園目標一定要達成，核一、核二、核三都將如期除役，核四不啟封。

林全今天前往北海岸與鄉親座談表示，行政院國家永續發展委員會將成立「非核家園推動專案小組」，由委員會執行長張景森政務委員負責，除經濟部、原能會、環保署及其他相關部會外，並邀請民間團體、在地居民、國內外專家共同參與，討論核廢料處理等相關問題。

林全說，過去蘭嶼低階核廢料的存放決策並不透明，總統蔡英文近期也提出須有真相調查報告，未來任何核廢料的選址要避免過去犯的錯誤，希望透過「非核家園推動專案小組」，讓台灣真正落實非核家園、綠能永續的目標。

座談中，針對核電廠除役後的環境恢復與修補議題，林全表示，這是政府必然且應該面對的責任，相關問題將由行政院國家永續發展委員會納入討論，期盼未來不再運轉的核電廠，不會發生引水管、排水管等污染，讓附近的海洋生態有復原機會。

至於核廢料貯存場問題，林全說，短期內若無法找到更好的核廢料集中貯存場，務必先建立乾式貯存場，會請經濟部督促台電提出計畫，儘快把目前的乾式貯存場從露天改成室內。

林全等人隨後也前往金山區參訪蹦火船文化，除在磺港和漁民話家常，了解漁獲情形外，也登上蹦火船，體驗捕魚過程。1050902

(中央社)