慶祝九三軍人節 馬祖企業推出敬軍優惠
配合慶祝105年93軍人節，軍友社馬祖聯絡組規劃企業敬軍活動，只要現役官兵持有效證件至活動商家消費，即可享有優惠。相關優惠詳情可至軍人之友社網頁（www.fafaroc.org.tw）查詢。
迎接93軍人節，軍友社馬祖聯絡組號召許多在地企業響應，一同舉辦敬軍活動，為國軍弟兄提供多樣商品或服務等優惠，以具體行動向軍人致敬。
馬祖地區響應商家包括民有商行推出20項商品優惠，卡蹓英雄館KTV、住宿8折優惠，55據點民宿住宿8折優惠，連江縣計程車駕駛員職業公會四鄉五島計程車費當日8折優惠，國豐電器行電器用品、雜貨9折優惠，大千書店文具用品、雜貨9折優惠，髮藝造型工作室理髮8折優惠。所有優惠訊息及優惠起迄時間以商家公布為主。1050902
(中央社)
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