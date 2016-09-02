小神轎好趣味　阿公阿嬤動手又動腦

阿嬤們首次見到小神轎，直呼「好古錐」，同時不忘研究如何拼裝它。(謝佳潾攝)

阿嬤們首次見到小神轎，直呼「好古錐」，同時不忘研究如何拼裝它。(謝佳潾攝)

40名阿公阿嬤風雨無阻，開心參與新園村關懷據點舉辦的製做小神轎活動。(謝佳潾攝)

新園鄉今日豪雨下不停，民眾幾乎都待在家中不出門，但有40名阿公阿嬤風雨無阻，前往新園村社區照顧關懷據點參加活動，體驗親手製做小神轎的樂趣；長者們分工合作的模樣像極小學生，邊做邊吵還不忘說小神轎「好古錐」。

「第一次看到小神轎耶！」參與活動的阿嬤說，參加過很多次關懷據點辦的活動，也做過很多次勞作，但都以剪紙類居多，首次碰到木棒，感覺應該不會太難，不過很佩服製做小神轎的人，不僅腦筋好還把神轎變得這麼可愛。

「小神轎融入在地習俗，長輩們格外投入。」教職退休到據點當志工的尤素美，全程陪在老人家身旁協助，她說，因為宗教信仰的關係，製做小神轎的活動對他們來說不僅新鮮也格外有熟悉感，因此都較往常的活動投入，在手指運動及防失智方面有很大的幫助。

大鵬灣觀光發展社區聯合協會因推動社區與學校做結合，發現海濱國小獨有的創意小神轎，進而將它帶出東港走進新園，總幹事林芬香說，希望藉由小神轎的製做，達到服務老人家及推廣文化的雙贏效果，同時也讓鄰近社區間有良好的互動關係。

屏縣守望相助協會社區關懷據點總幹事陳水燦表示，新園村的據點成立，不僅活絡村民間的感情，也讓長輩們能再與社會接軌，如創意小神轎又增長了他們的見識。

(中時)