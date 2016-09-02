阿婆米粉攤犯人找到了！民眾愛心鼓勵絡繹不絕

警方於曹嫌住處搜索到贓款。（蘇俞璇翻攝）

曹嫌偷竊時使用的手電筒及贓款。（蘇俞璇翻攝）

阿婆米粉湯從上午開始就大排長龍。（蘇俞璇翻攝）

阿婆米粉攤竊賊抓到了！86歲陳姓婦人辛苦在新北市永和區文化路擺攤賣米粉湯，照顧患有重度憂鬱症的兒子，日前家中遭小偷，賣麵所得4萬元遭竊，永和警分局中正橋派出所獲報，今日逮捕嫌犯！

上月25日，陳婆婆發現米粉攤收錢的抽屜內錢財不翼而飛，趕緊請兒子報案。警方調閱監視器後發現，24日23時許，有一名年紀約50歲的女姓竊嫌以口咬手電筒、徒手打開抽屜方式竊取財物。

陳婆婆向警方表示，這些錢要工作3個月才能賺回來，希望警方能夠盡速破案。

本案依竊盜案件受理後，警方立即成立監視器調閱小組全力偵辦此案。調閱案發地點周邊監視器過濾後即鎖定該名竊嫌，可能住處也位於永和區文化路上某條巷內，縮小範圍竊嫌出入地段比對可能住處後，警方在今日下午14時許，將曹姓竊嫌帶返所，依竊盜罪嫌依法偵辦，並在其住處搜索到贓款1421元。曹嫌坦承偷竊，訊後依竊盜罪嫌函送偵辦。

另外，今日許多民眾體恤陳婦辛苦，米粉湯攤販前從早上開始就大排長龍、客人絡繹不絕，米粉湯更是在中午之前就賣光，不少客人付錢時都跟婆婆說「不用找了」，希望她不要因遭偷竊而失志，送上許多溫暖的鼓勵。

(中時)