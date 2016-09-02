又爆跟經紀人曖昧 蕭敬騰解釋「是習慣性動作」

徐若瑄分享婚禮照片，可見蕭敬騰與後方經紀人Summer入鏡。（圖／取自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

蕭敬騰組獅子合唱團。（圖／華納提供）

歌王蕭敬騰昨(1日)晚間參加好友何潤東婚禮，並擔任婚禮歌手身分，他雖最後飲恨沒抽到捧花，今卻被媒體報導在婚宴上與經紀人Summer曖昧動作頻頻，他和賈靜雯夫妻同桌聊天時，手被拍到疑似搭在Summer肩上，今蕭敬騰現身談此事，解釋他平時就喜歡這樣子，「只是習慣性動作」。

據《自由時報》報導，蕭敬騰今出席領軍的「獅子合唱團」聽歌記者會，他與Summer戀情傳了許久，總被他草草帶過，今又被爆他疑似在婚禮上搭肩Summmer，他直言Summer是他經紀人，兩人一起去參加何潤東婚禮很正常，Summer則緩頰笑說，沒想到這新聞可以炒這麼久，「我們兩個都覺得很開心」。

對於上台搶捧花一事，蕭敬騰表示想結婚，但不是現在，外界好奇Summer頻被跟蕭敬騰湊對，是否會影響自己桃花？Summer說：「我們倆該怎樣，自己都知道該怎樣」，並重申是「這是我們工作以外的事」。

(中時電子報)