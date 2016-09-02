男大生領養貓虐待致3死1傷 判刑11月

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鄞姓男大學生於去年9月至11月間陸續領養4隻貓，卻未妥善照顧，反而用力將貓丟擲在地，致3死1重傷，嘉義地方法院2日依違反動物保護法簡易判決鄞生11月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，21歲鄞男就讀嘉義某科技大學，去年9月7日至11月8日期間，先後向台南蔡姓飼主、安平區某貓隻中途之家、嘉義鄭姓飼主、嘉義市動物收容中心，辦理領養「優咪」、「羞羞」、「年糕」等4隻貓。

優咪、羞羞在被領養後2周均死亡，在嘉義市動物收容中心領養的沒有取名的淺灰色貓則於2天後暴斃，年糕腦部重創、尾巴末端壞死。

被領養貓接二連三死於非命，引起送養人及送養團體質疑鄞男是有計畫的虐殺貓隻，投訴動保團體，並控告鄞男。

鄞男坦承犯行，曾數度將貓咪用力摔擲在地，於貓罹病故意未提供妥善照顧致貓死亡。

法官認為，鄞男未能尊重動物的生命權，欠缺保護動物的認知，以用力摔擲等方式致貓隻死亡或重傷，恃強凌弱的行為應予以譴責，但姑念他沒有前科，因情緒控管不佳、犯後坦承犯行，曾支付6000元貓隻醫藥費，並自願到動物收容所當義工，依動保法判刑11月，得易科罰金，全案可上訴。

(中時)