雙城攜手微旅行 上海商圈熱鬧登場

微遊雙城活動熱鬧開幕，Taipei Swing dance活力開場熊讚也賣力宣傳。

台北及上海兩地間因往返航班眾多，雙方居民易於往返，應此優勢，台北市與上海市自2015年起共同合作，推廣兩地旅客互訪。2日上午，台北觀光傳播局長簡余晏、上海市台辦李雷鳴先生、上海旅遊局副局長程梅紅及長榮航空副總經理李士亮共同出席參與「微遊雙城-濃情上海 尋味臺北」啟動儀式，這是繼2015年首次合作微遊雙城概念引發兩岸民眾高度關注後，今年再次攜手共同推介台北與上海兩個城市的亮點行程，以「美食探索」、「文創樂活」、「藝術欣賞」等相關元素規劃雙城五大微遊主題，並結合微信平台推介各具特色的旅遊產品加強送客。

微遊雙城活動在上海商圈熱鬧展開，透過大富翁遊戲讓上海市民認識台北觀光景點。

簡余晏表示，上海旅客向來就是台北市的重要客源，對於兩岸城市觀光的推動亦相當重視，以今年上海旅遊節為例，除了與上海旅遊局、長榮航空共同合作微遊雙城互送旅客外，還讓台北舊城文化、捷運景點及美食躍上花車，代表台北參與旅遊節中的花車巡遊活動，希望上海的旅客從9月初微遊觀光造勢活動起跑至10月上旬結束的花車巡遊活動期間，可以透過深入在地民眾生活圈的宣傳計畫，認識更多元化觀光面向的台北。

今年台北以「舌尖尋味」、「銀幕追尋」、「時尚浪漫」、「尋訪書香」、「踏藝尋夢」等五大主題推介，以「舌尖尋味」為例，介紹台北各種不同類型的美食文化，如「記憶回味」傳達了台北傳統老店的平民美食、「時尚品味」則推薦獨特的景觀餐廳。此次也結合中國大陸時下最流行的微信公眾號共同宣傳，民眾只要開啟微信手搖功能於上海活動現場，即能下載今年微遊雙城台北及上海的推介行程，也能查詢微遊雙城旅遊產品及台北大眾交通工具使用等資訊，最重要的是，來到台北後，在指定商圈，如:大稻埕迪化街商圈、台北地下街、光華3C文創園區、信義商圈等..也可用微信手搖下載微遊雙城資訊，還有商圈提供的優惠訊息

今年的微遊雙城也特別在鄰近上海鬧區中心南京路徒步區的新世界大丸百貨舉辦為期三天(9月2日-4日)的旅遊推介活動，活動現場請來了參與 I Charleston Taipei的舞者現場舞出台北的美。另外，推介會現場也提供了微遊雙城大富翁遊戲，讓民眾邊玩邊認識台北、上海。參加遊戲的朋友除了可獲得台北人氣伴手禮、城市紀念商品、長榮航空HelloKitty紀念商品外，還有機會獲得長榮航空上海-台北來回機票。

長榮航空客運本部副總經理李士亮表示，長榮航空和立榮航空縝密的上海航線航班，每周飛航29班，包括桃園—浦東15班、高雄—浦東5班、松山—虹橋6班，以及松山—浦東3班，加上與國航飛航的12班共掛班號聯營，每周共有41班航班往返兩地。

配合台北市觀光傳播局及上海市旅遊局推廣的微旅行行程，特別包裝微遊上海行程，透過長汎、東南、雄獅、五福、良友等15家旅行社在台販售，同時也在上海與攜程旅遊網及巴士國旅合作，包裝微遊台北的行程，方便兩地民眾來到上海品味宜古宜今的城市，前往台北體驗濃濃的人情味，藉由今年的微遊雙城宣傳活動，再次刺激台北及上海的旅遊市場。

台北和上海都是世界級的大城市，而長榮航空今年六月榮獲Skytrax五星級航空公司認證，無論是飛安或服務都被評為世界前十大，三方的合作將能提供滬台兩地民眾更高端的旅遊體驗。

(中時電子報)