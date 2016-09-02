蕭敬騰被爆戀經紀人 笑看萬年緋聞
歌手蕭敬騰與經紀人Summer傳搭肩洩祕戀，蕭敬騰今天聽到笑喊放屁，不認有搭肩；Summer說，緋聞可傳這麼久，兩人都覺得很開心，她不擔心真正桃花被耽擱。
蕭敬騰昨晚參加藝人何潤東婚禮，充當婚禮歌手獻唱，還主動衝上台抽捧花，但沒抽到；傳出蕭敬騰席間自然而然把手搭在Summer肩上，親密互動疑洩祕戀。
下午蕭敬騰領軍新組的獅子合唱團舉辦首張專輯聽歌會，被問到搭肩傳聞時，蕭敬騰笑喊「放屁啊」，還示範他坐椅子習慣把手放在兩旁椅背上的動作；並解釋抽捧花是想玩一下，原想30歲結婚，今年已29歲肯定要拖一下，開玩笑說「可能30.5歲吧」，還沒有結婚對象。
至於和Summer常被傳為戀人有何想法？蕭敬騰說，沒想法，也沒困擾，「Summer姊是從我入行就帶著我的人」。
Summer說，緋聞可傳這麼久，兩人都覺得很開心。是否擔心真正桃花被耽擱？她笑回「不會啊，我們兩個該怎樣，自己都知道該怎樣」，並強調是工作以外的事，沒再多聊。
新歌「迷路的心」是描寫出軌的故事，被問到會不會想來段禁忌的愛？蕭敬騰問「跟誰？」，媒體回「跟Summer姊」，蕭敬騰直喊「為什麼會是禁忌的愛？」Summer也說「我為什麼是禁忌啊」。
媒體再問「Summer會不會是理想對象之一？」蕭敬騰對著提問記者說，「其實妳會是我的理想對象」，聽到記者已有小孩，蕭敬騰還笑回沒關係。1050902
(中央社)
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