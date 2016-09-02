夏日冷飲甜食　小心牙病上身

牙痛時可按壓合谷穴，即俗稱的「虎口」。（蘇俞璇翻攝）

台北慈濟醫院中醫科醫師徐培珊點出影響牙齒的經絡循行位置。（蘇俞璇翻攝）

牙齒向來健康的50多歲江女士，前些日子牙齦腫了起來，求診於台北慈濟醫院中醫科，問診把脈後，醫師徐培珊發現江女士有胃濕熱、氣血不順的狀況，給以針灸及中藥調理，並配合飲食、生活作息改變後，氣血順暢，濕熱及腫脹消除。

江女士雖然不曾發生牙齦不舒服的狀況，但連日高溫，耐不住酷熱的她，冰飲不斷，也因天熱食欲不佳而吃進不少甜食，引起脾胃濕熱，造成牙齦腫脹不適。以中醫角度看，甜的食物容易生痰濕，江女士就是多吃甜食、喝飲料，脾胃才有濕熱的狀況，牙齦就容易腫脹。

「牙痛不是病，痛起來要人命！」一般人牙齒或牙齦疼痛，都單純以為是牙齒出問題，就中醫的角度看，牙齒的狀態與臟腑息息相關。

首先，腎氣與牙齒的發展有關，而上下排牙齒的經絡則與胃及大腸經絡相依，胃的經絡會到上排牙齒，大腸的經絡會到下排的牙齒。主要會影響牙齒的臟腑，一是腎，二是胃腸。

就中醫的角度，腎主骨，身體裡面與骨頭相關的都由腎管理，而牙齒是骨的一部分，中醫說，「齒為骨之餘」，所以牙齒的供養靠腎，腎的狀態良否會影響牙齒。腎有陰陽兩個部分，睡覺是補腎的陰，若睡眠不足，腎陰的部分相對少，就會產生虛火，虛火會造成牙齦浮腫；另外，若愛吃烤、炸、辣的食物，也會讓體內的陰變少，陰是要把火蓋掉的，陰少了火就變大，虛火於是產生，牙齦就會變得浮浮的。

另一個與牙齒相依的腑臟是胃，因為經絡經過牙齒、牙齦，所以腸胃好壞會影響經絡的循行，經絡循行不順，就會造成牙齒不適；反之，牙齒出現問題時，經絡循行受阻，連帶破壞牙齒的營養，並讓氣血供應產生問題。胃對牙齒的影響，會受到食物的干擾，比如說吃到比較甜的食物，嘴裡就會有黏膩的感覺，對身體來說就是濕熱，濕熱會阻礙經絡的循行。氣血要走得好，經絡要能順暢，牙齒才會健康。一旦有濕黏的東西，氣血累積在某些部位，如在牙齒，氣血走得不順暢，牙齦沒有很好的經絡供養，就產生黏黏膩膩、腫脹的感覺。

若有牙痛或牙齦腫的症狀，除了依照醫囑服用中藥或針灸治療外，也應該調整自己的生活習慣，要有充足睡眠，避免甜食、冰冷飲食，減少吃烤、炸、辣等刺激的食物，還要多補充水分，喝一些滋潤、清涼退火的飲品，如蘆筍汁、蜂蜜汁、綠豆湯等，養陰、清熱，既可清火氣又能滋潤身體陰的部分。

另外，按壓合谷穴（位於大姆指食指相會合之處，狀如深谷，故名合谷，俗稱「虎口」），可以通牙齒的經絡與氣血，達到止痛、消腫效果。

(中時)