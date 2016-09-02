幻象2000衝場 特勤空手劈石 桃猿慶軍人節

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中華職棒Lamigo為慶祝93軍人節，特別在賽前邀請國軍到場，舉辦向英雄致敬活動，憲兵特勤隊現場表演空手劈垮燃燒中的大理石。（季志翔攝）

中華職棒Lamigo為慶祝93軍人節，特別在賽前邀請國軍到場，舉辦向英雄致敬活動，憲兵特勤隊現場表演空手劈垮燃燒中的大理石。（季志翔攝）

中華職棒Lamigo為慶祝93軍人節，特別在賽前邀請國軍到場，舉辦向英雄致敬活動，海陸兩棲偵搜大隊現場表演蛙人操。（季志翔攝）

中華職棒Lamigo為慶祝93軍人節，特別在賽前邀請國軍到場，舉辦向英雄致敬活動，空軍S-70C直升機特別飛臨球場上空垂降救護士高振耀到球場。（季志翔攝）

中華職棒Lamigo為慶祝93軍人節，特別在賽前邀請國軍到場，舉辦向英雄致敬活動，空軍海鷗救難大隊救護士高振耀應邀開球。（季志翔攝）

中華職棒Lamigo為慶祝93軍人節，特別在賽前邀請國軍到場，舉辦向英雄致敬活動，空軍特別出動幻象戰機進行衝場的表演。（季志翔攝）

中華職棒Lamigo為慶祝93軍人節，特別在賽前邀請國軍到場，舉辦向英雄致敬活動，憲兵特勤隊現場表演空手劈垮燃燒中的大理石。

(中時)