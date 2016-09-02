台韓二刀流交情好 飯店房間互探軍情

中華隊雙刀流陳琥。（中時資料照 黃國峰攝）

韓國青棒二刀流姜白虎。(棒協提供)

被球探稱作「韓國陳琥」的姜白虎與陳琥兩人，兩人因為入住飯店在同一層，球賽結束都互相串門子，昨晚姜白虎還到陳琥房間，兩人互探軍情。

陳琥說：「因為剛好住在同一層，他會來我們房間，昨天晚上他還拿我的影片說，要教導我打擊動作，今天一大早還跑來我們房間叫我起床。」

兩人也不免刺探軍情，陳琥表示：「昨天姜白虎就有問到今天的先發投手是誰，本來想回答他說，是左投(中華隊本屆沒左投)，不過我說不知道，他則說他今天會上來救援。」

台韓「二刀流」兩人私底下打成一片，今賽前練習，兩人也頻頻隔空互動，今四強複賽也將在場上利用球技見真章。

(中時電子報)