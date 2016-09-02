動員5000兵力展演 5幻象衝場更具震撼力

Lamigo為慶祝93軍人節，特別在賽前邀請國軍到場，舉辦向英雄致敬活動，空軍特別出動幻象戰機進行衝場表演。（季志翔攝）

幻象2000戰機今（2）日在桃園球場進行衝場表演。（資料照片／中央社）

中職桃猿隊年度大戲「阿迷趴」原本以為天公不作美下雨取消，沒想到接近表演時間前，突然雨停了，使得這場出動5000兵力的「向英雄致敬」主題日順利展開，5架幻象2000戰力低空衝場比前一次更具震撼力！

今（2）日下午天空放晴後，國防部與桃猿隊合作的「戎耀戰場」主題日活動順利進行，國防部長馮世寬帶領出席的將官與官兵率先向日前在屏東演習意外死亡的戰車旅戰士默哀1分鐘。

桃園球場看台也有今年度所有的國軍楷模出席，坐在看台上接受現場球迷的掌聲鼓勵，而意外身亡的戰士也不寂寞，大家的默哀代表「英雄並未離開，只是換一個方式存在！」

戰技表演有憲兵特勤隊、表演場上配著聲光道具，十分逼真；而海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊的操練也很吸睛；接著是三軍樂儀隊，與國防大學合唱團，隨後在場內展開巨幅國旗、預備在戰機衝場後領唱國歌。

晚間6時22分的重頭戲登場，空軍499聯隊的5架幻象2000戰機從中外野方向，開著閃亮燈光以大雁隊形遠而近，對著本壘方向執行衝場，這次比2年前飛得更低、震撼力十足，引來球迷一片驚呼與掌聲！

參加桃猿隊「阿迷趴」開幕式的貴賓有國防部長馮世寬與夫人、桃園市長鄭文燦、中職會長吳志揚、猿隊董事長劉保佑與各軍種的將長、夫人，還有動員國防部、空軍、陸軍、海軍、憲兵、後勤、心戰大隊與國防大戰等5000兵員。

(中時電子報)