鯊魚返鄉？！檢調破獲詐騙集團機房

檢調人員動用堆高機、電鋸破門，順利逮獲詐騙集團成員16人，並起出帳冊等證物。(翻攝照片)

詐騙電信機房有從國外回流台灣的「鯊魚返鄉」趨勢？！調查局中機站1日在彰化縣福興鄉查獲以豪華農舍為據點的機房，檢調人員還動用堆高機、電鋸破門，當場逮獲集團成員16人，並查扣詐騙用的電腦、電話機、詐騙教戰手則、大陸民眾基本資料、大陸金融帳號等犯案工具。

調查局指出，日前接獲線報追查，發現這處位於彰化縣福興鄉的大型別墅農舍疑似為詐騙集團機房，昨天大舉破門而入，內部的集團成員察覺，一度企圖從窗戶或頂樓逃逸，還有人忙著焚燒帳冊等證物。

調查局探員指出，這次逮獲的集團成員共15男1女，分別假冒電信客服人員、公安或檢察官等身分，詐騙不特定中國大陸民眾，其中盧姓男子還曾經在去年詐騙藝人俞小凡4300萬，遭逮獲並移送偵辦，但他仍繼續從事詐騙，負責管理、接送成員進出。

檢調查出，這個集團成員多數都是詐騙老手，其中更有多人有多次異常出入境東南亞地區的紀錄，懷疑是因國外查緝頻繁，導致電信詐欺機房據點有回流趨勢，目前正積極查辦中。

(中時)