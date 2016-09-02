昇元窯業首進高雄建材展 推寶可夢活動
MIT國產陶瓷領導品牌昇元窯業，成立近30年在台灣獲到許多消費者支持與肯定，在消光面磁磚產品儼然扮演台灣市場領頭羊的角色；昇元窯業與國際磁磚時尚接軌，引進歐洲流行元素到台灣製造。今年更首度到參加高雄國際建材展，9月2日至5日到高雄展覽館攤位捕捉寶可夢，即可獲得精美禮品。
昇元窯業團隊每年均遠赴義大利波隆納磁磚展覽取經，導入與歐洲時尚同步生產磁磚最先進的設備與技術，為台灣瓷磚市場提供更高端的產品與服務。
為了體現多品牌策略經營以提供消費者最完善的產品面，除了新元石與金元石兩大品牌外，昇元窯業也授權代理法商「皮爾卡登瓷磚」，特別針對室內設計師等對空間設計有更高要求的消費族群。
每年從義大利購入數百萬的設計稿，經由噴墨印刷技術呈現大理石原石與原木的風貌，讓設計師心理設計的概念不再被材料給侷限住，能夠真實地去揮灑對空間設計的無限想像，提升建築空間的價值。
新元石磁磚品牌理念以人為本，因應全世界高齡化社會的問題，特別引進歐洲製磚的工藝，重視居家空間的安全環境，功能性的磁磚「防滑磚」，同步歐洲的釉料技術，加上的防滑係數高於歐盟標準的磚面設計，以達到磁磚表面防滑安全性與耐磨實用性。
昇元窯業顛覆了傳統產業的思維，以消費者的角度，開發出既美觀又具備功能性、價值性的磁磚。昇元窯業電話:(03)473-4017。
(中時)
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