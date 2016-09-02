毒蟲心虛逃逸 警今逮捕歸案

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新北市刑警保安警察大隊上月28日巡邏時，晚間23時許在板橋區縣民大道與民權路口，發現一輛自小客車從板橋區民權路往中和方向行駛。

警方見該車前保險桿破損且有多處擦痕，明顯可疑，遂於板橋區民族路與館前東路路口前鳴笛示意該車停車受檢，惟該車未遵從指示並加速違規紅燈右轉館前東路逃逸。

員警尾隨至中和區民生街93號旁巷子時，該駕駛人為脫逃、規避警方攔查，撞擊路旁汽車2部、機車29部，並波及一名機車騎士後受傷後逃逸，警方隨即下車並拍打該車車窗示意熄火，惟該自小客車駕駛繼續加速衝撞，俟經民眾通知該車因撞擊後車輛受損，於中和區國光街184巷44號前棄車逃逸。

警方在該車扶手置物盒內查獲2瓶注射瓶裝之神仙水，並立即成立專案小組派員持續追查疑似販毒之自小客車駕駛下落，以釐清案情。

警方循線調閱監視器，鎖定林嫌身分，經查林嫌為竊盜通緝犯，隨即展開多方追查，於今日10時許在新北市中和區員山路226巷口發現林嫌蹤跡，立即逮捕歸案。

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(中時)