謊報個資遭識破 毒蟲情急企圖吞毒
北市保安大隊第五中隊員警在台北轉運站簽巡時，發現42歲黃姓男子形跡可疑，遂上前盤查請他出示證件，黃男雖謊報弟弟的身分證字號，但被員警發現照片明顯有異，當要進一步比對臉部特徵時，黃男竟突然將一包海洛因塞進嘴巴，企圖湮滅證據，員警大驚連忙將他的臉頰捏住，並合力抓住其雙手，避免黃男吞進腹中。
因黃男堅不吐出，員警擔心可能會危害他的性命，於是奮力將黃男的嘴巴撐開，讓他的臉部朝地倒出。員警檢驗確認是海洛因後，又在其隨身側背包內起獲2支注射針筒。
黃男供稱，以為自己已經因毒品案遭到通緝，必須入監服刑，且身上又帶了毒品，所以在情急之下謊報個資想藉此脫身，沒想到員警用行動電腦一查馬上就露餡，一時心虛吞毒試圖滅證，反遭人贓俱獲。全案訊後，依毒品罪嫌送辦。
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(中時)
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