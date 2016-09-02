狄培理贈唐獎珍貴家書 郵票面值85萬

唐獎第二屆「漢學獎」得主、國際漢學權威狄培理（William Theodore de Bary），日前贈送唐獎基金會二封珍貴家書。最特別的是，上頭貼的郵票面值為當時貨幣的85萬元。

唐獎執行長陳振川表示，這兩封泛黃的家書是狄培理在1948年，拿到獎學金到燕京大學（今北京大學前身）學習，寫給在美國家鄉的母親，交代所見所聞，「非常有時代意義。」

當時二次大戰結束不久，國共內戰打的不可開交，狄培理的第一封家書是親筆書寫，描述自己一路舟車勞頓，先到上海，搭船到天津再輾轉到北京。對北京的第一印象是「寧靜和美麗」，而北方不遠的萬里長城，就是國共雙方的戰線，他正準備趁著鐵路還沒封閉前，前往一遊。

狄培理雖然有申請到燕京大學獎學金，但似乎仍不足夠，讓他不得不在北京教英文，一天一小時、一週五天，以賺取生活所需。

狄培理信中充滿對庶民的關懷，他提到幾個月內，北京就會變得非常寒冷（freezing cold），但絕大多數的居民都缺乏冬衣。

第二封則是同年9月6日以打字機打出，主要敘述狄培理和幾位瑞士傳教士一同登上長城的所見所聞。當時駐防士兵警告他們別走太遠，因為幾英里外就是前線，到處埋了地雷。

長城壯闊的景致，以及交戰雙方對峙的緊張氣氛，透過狄培理的敘述油然紙上。當他們登上瞭望塔頂端，傳教士唱出激動人心的瑞士山歌，音符跨越了國界和族群，附近的中國老兵，也跟著哼出高亢的中國歌謠。

除了內容有趣，狄培理的兩封家書，上頭貼的郵票也具有時代意義。當時中國遭逢嚴重的通貨膨脹，兩封家書相隔約半個月，寄件、收件地址一模一樣，但第一封貼的郵票面值為當時貨幣25萬元，第二封則是60萬元。

陳振川表示，透過兩封家書，可看到狄培理和母親間的親情，以及抵達陌生地方時的適應能力。狄培理捐贈給唐獎的，還包括拓印的孔子行教圖，以及有110年歷史的商務排版印本「四書」。1050902

(中央社)