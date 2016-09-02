懷念軍旅 退伍阿兵哥重返英雄島

「英雄好漢在一班」，一群20多年前在金門虎營二連服役的退伍阿兵哥，今天重返英雄島，展開「雄峰演習」。他們來到峰上老營區，高唱軍歌，還為哨所換上國旗，重溫軍旅生涯。

這群戰友平均年齡45歲。預官排長薛守強民國79年到81年間到金門服役；他說，初來乍到離島感覺「很倒霉」，但2年下來，和弟兄建立深厚感情，有家的感覺。

退役後，散居在各地的弟兄每年都會齊聚會一堂，因為太想念過去大家並肩作戰的日子，大家萌生回去看看的念頭，並在2014年第一次展開了重返英雄島行動。

他們說，過去在峰上服役，這次回到英雄島，所以為團聚行動命名為「雄峰演習」，大家還佩戴上名牌，煞有其事。不過，畢竟距離當兵時間久遠，連集合點名時，不是有人忘了口令，就是動作有些生硬，演出小凸搥，大家笑成一團。

不過，當這群老戰友踏步高唱「勇士進行曲」時，「男兒立志在沙場，馬革裹屍氣浩壯…」歌聲一出，頗有軍魂回來的氣勢，陪同而來眷屬說，真的有感動到。

第一次重返英雄島時，下士楊國良因接受手術而無法同行，十分遺憾；隔年他和另外3位弟兄回到金門，今年則是開心和袍澤一起同遊，十分激動。他最希望的是連上的兩個哨營都能插上青天白日的國旗。

薛守強、楊國良等人說，常聽說金門好多據點都消失不見了，看到自己的哨所只是荒廢並未拆除，又看到新建的主題館，覺得很欣慰。連長羅阿宗期盼虎軍精神長長久久。

今天正好是上士柳順賢的生日，弟兄們為他高唱生日快樂歌時，他差點掉下男兒淚；下士鐘貴森還帶頭上演蛋糕秀，往他臉上砸；柳順賢好氣又好笑，回頭追著鐘貴森滿場跑，仿佛又回到20多年前小伙子的身手，也證明了大家的好感情。

隨後，眾弟兄齊步走向海邊，邊走邊唱「英雄好漢在一班」；來到峰上哨所，大家為經過風吹雨打而破裂的國旗換上新裝。

明天是九三軍人節，「雄峰演習」進入第2天，大夥將到另一個哨營辦理升旗典禮，為自己再過一次軍人節。1050902

(中央社)