全球成長恐再降 拉加德籲採取有力行動

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國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）在本週末20國集團峰會（G20）登場前發出嚴厲警告，今天呼籲全球領袖採取「強而有力」行動，提振全球經濟。

拉加德表示，截至2016年，全球經濟成長已停滯5年，不及1990至2007年平均成長3.7%。

拉加德在G20舉行前發表聲明指出：「只有在1990年代早期，世界經濟才疲弱如此長的一段時間。」

在成長遲緩及浮現不確定性的氛圍中，G20峰會4日將在中國大陸杭州登場，G20成員國GDP占全球達85%。

拉加德警告，勿掉進「低成長陷阱」，亦即高債務、需求疲弱、侵蝕勞動力和勞工技能、投資刺激減弱及生產力減緩。

她指出，世界經濟面臨夾雜長期低成長及不平等擴大的潛在交互為患，創造出民粹主義及提高貿易壁壘的政治誘因。

拉加德並說，IMF可能再次調降2016年全球成長預測，原因在於經濟展望因需求疲弱、貿易和投資下滑及不平等擴大而變得黯淡。

不過分析師表示，G20峰會不可能達成突破，因為未出現能促使各國政府採取行動的危機。

分析師說，由於面臨的困難和壓力不同－英國脫離歐洲聯盟（EU）、日本考慮更多寬鬆措施、德國對刺激存疑、大陸對抗產能過剩－G20成員國當前存在太少共同利益，以堅守艱難的承諾，做出這些承諾較付諸實踐容易多了。

北京大學匯豐商學院經濟學教授包定（Christopher Balding）告訴記者：「當前主要經濟體間存在的共同重疊利益並不很多。」（譯者：中央社蔡佳伶）1050902

(中央社)