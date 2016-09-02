三星召回Galaxy Note 7 部門主管道歉

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三星行動通訊事業部總裁高東真今天召開記者會，對8月2日在美國紐約發布旗艦型智慧手機Galaxy Note 7電池存在缺陷正式道歉，並宣布將召回這款手機。

高東真表示，截至9月1日，三星在南韓國內外服務中心共接到35支不良機舉報，這相當於100萬支中有24支存在缺陷。手機爆炸起火原因，高東真表示，分析發現電池存在缺陷。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，這是三星電子首次決定召回大量智慧手機。

據報導引述高東真表示，消費者安全最為重要，公司決定停售該產品並給用戶更換新產品。新產品上市不久便發生起火事件，給消費者造成不便，公司對此真誠道歉。

三星電子於8月2日在美國紐約發布旗艦型智慧手機Galaxy Note 7。虹膜識別功能、加強版的手寫筆、雙曲面螢幕和防水功能是此款機型的亮點。

8月19日Galaxy Note 7在韓國、美國等10多個國家正式推出，僅兩週就售出100萬支，反應熱烈。

但8月24日，有用戶反應Galaxy Note 7充電時起火，此後國內外接連發生7至8件類似事件。三星電子立即收回問題產品進行分析，並於今天發布結果指出，手機電池存在缺陷，宣布召回已發售的全部Galaxy Note 7手機。1050902

(中央社)