新北英式風格聯合婚禮 漏夜排隊額滿
新北市英式風格聯合婚禮受理報名前72小時，就爆搶先排隊人潮，甚至提前24小時就排隊額滿，現場帳篷林立，有如露營大會般熱鬧。
民政局表示，今年第2次聯合婚禮採英式風格，安排新人穿低肩時尚蕾絲婚紗、燕尾服、蘇格蘭裙進場，享受馬車進場及紳士風格，除可獲十大好禮，還有機會抽到英國雙人來回機票。
今年第2場聯合婚禮限量66對名額，在報名前72小時就有人開始排隊，這次搶到頭香的江姓夫婦幫兒子媳婦代排，因為離週六報名日期還有3天，拉著親家公、親家母一起制定排班計畫。
排到第2位的郭先生與鄭小姐兩人參加重機社團而認識，順利交往後進而結婚，因郭先生的弟弟參加過上一場聯合婚禮，覺得非常有趣，決定跟老婆一同漏夜搭帳篷排隊搶名額。
第3組張太太是幫女兒來排隊，她表示，市政府規劃英式風格的婚禮，不是一般人能辦的，因此，她才會幫忙於工作的新人來排隊，希望給女兒一個難忘的回憶。
民政局表示，截至9月1日晚間10時止，66對名額已滿，但仍有民眾接著排隊等待擠入20名備取資格，也使得市府的走廊擠滿帳篷，有如露營大會般熱鬧。1050902
(中央社)
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