開學季獻愛做環保 法背包品牌推舊包折價

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9月開學季，法國一家背包品牌推出捐舊包折價活動，募集舊背包整理後捐贈弱勢，讓堪用的二手背包再利用，希望藉包包獻愛心又做環保。

業者指出，這項舊包換新包活動，消費者攜帶自己的舊包不限品牌，即可享有買新品折抵新台幣600元優惠；活動後這些舊包將由promax專業制包客服團隊篩選整理，並全數捐贈社福團體，希望藉由包包獻愛並做環保。

業者說，活動不僅讓資源再利用，還能照顧弱勢，讓包包的力量發揮極致，舉手做環保又做公益，一舉兩得。1050902

(中央社)