詐騙太多 大陸新生不敢要獎學金
中國大陸近來發生多起學生遭詐騙案件，有學生憂憤身亡更有人因此自殺，家長與學生人心惶惶，聞「獎學金」色變。大陸一所大學獎學金承辦人員因多次被質疑，無奈下只好開視訊表明身分。
揚子晚報報導，詐騙猖獗下，大陸一些大專院校為家庭困難新生專門設立的助學金（獎學金），也遭到學生的不信任。揚州大學動物科學與技術學院今年為新生設立「夢想助學金」，就遇到不少尷尬情況。
報導說，這份獎學金旨在幫助家庭經濟有困難的新生解決學費等燃眉之急。為了向新生調查家庭狀況，動科學院輔導員一一聯繫了新生或家長，卻頻頻被誤認為詐騙，甚至多名新生或家長直接聲稱放棄獲得助學金的機會。
為此，獎學金承辦人員只好另出奇招，利用大陸「QQ視頻」、「微信視頻」等視訊功能與新生、家長聯繫，用即時影像證明身分。1050903
(中央社)
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