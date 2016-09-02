防茲卡 港向新加坡發黃色旅遊警示

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鑑於新加坡爆發茲卡病毒，香港當局今天宣布對新加坡發出最低級別的黃色旅遊警示。

香港政府發言人說，由於新加坡的本地茲卡病毒感染個案持續迅速上升，加上香港與新加坡兩地往來頻繁，政府認為有需要提醒計畫前往當地的市民提高警覺。

發言人特別提醒孕婦不應前往新加坡。1050902

(中央社)