記者節不准記者發問 李明賢怒：勿讓小英的傲慢傷了國家

蔡總統（中）9.1記者節參訪奇景光電，媒體提問，竟明說：「我可以講話，但你們（媒體）不能發問」。（資料照片，莊曜聰攝）

蔡總統9月1日前往南市參訪奇景光電公司，面對媒體提問，竟明說：「我可以講話，但你們（媒體）不能發問」。國民黨文傳會副主委李明賢今天在臉書po文不滿說，9.1記者節竟不許記者提問。並指政治人物固然有拒絕受訪的自由，但面對媒體「提問環節」時，高傲明說媒體不能發問，讓人傻眼！

李明賢指出，要知道記者不是代表個人提問的，而是代表第四權行監督制衡工作，說得更白就是替讀者與人民質問權力者。「蔡英文這種態度，說穿了就是只把媒體當成喉舌、當成為滿足民進黨利益而生的傳聲筒，卻不願意盡受監督制衡的義務，豈有此理？」

李明賢無奈說，他已經不想拿小英說過的「謙卑謙卑再謙卑」，實際行為卻是高傲高傲再高傲來罵總統了，她早就自打臉無數次到臉都腫了。但小英真正信奉的是「8年努力抵不上8秒失言」這句話，為了避免失言，只念稿不接受提問。只讓文稿小組華麗的詞藻替自己說話，而不讓真實的蔡英文有機會說真心話，怕因而受傷。

李明賢憤怒說：「只能說這蔡英文是一位極度自私自利的總統，而且絲毫沒有想掩飾的意思！請大家與我們一起監督權力者，勿讓她的傲慢最後傷了國家與全民！」

(集團連線報導)