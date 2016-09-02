C咖女星威尼斯紅毯出糗 狼狽摔出擠奶器

大陸女星景珂日前在威尼斯紅毯重重摔了一跤。(取自中新網)

網友發現景珂包包中掉出疑似擠奶器的東西。(取自微博)

第73屆威尼斯影展紅毯熱鬧登場，果然又有小咖女星出奇招，搶鏡成功。大陸女星景珂日前出席電影《The Light Between Oceans》首映紅毯，不知是有心還是無意，當眾慘摔，不僅摔到整個人雙膝跪地，連擠奶器都掉了出來，場面超尷尬！

景珂日前以一襲復古造型，優雅現身威尼斯紅毯，豈料人算不如天算，她竟因踩到裙襬當眾摔倒，痛苦表情看得出摔得不輕，身旁2名保鑣見狀趕緊將她扶起來，卻又發覺她摔到連手提包中的東西也灑落一地，還掉出疑似擠奶器的物體，而這一段尷尬狀況全都被場邊媒體拍了下來。

而景珂狼狽慘衰的模樣，並未獲得自家人同情，不少大陸網友就懷疑她為搶鏡假摔，紛紛留言「我感覺是故意的」、「哪個哺乳媽媽會隨身帶著吸奶器」、「為出名用了洪荒之力了」。

(中時電子報)