藝術家進駐農村創作 溪州鄉三條村角落有亮點
農村裡廢棄不起眼的角落大變身。彰化縣莿仔埤圳產業文化協會今年度申請到文化部等單位補助，與溪州鄉三條村合作改造廢棄農舍與村角落，社區居民主動打掃清理環境，加上藝術家進駐耗時2周現地創作，為原本不起眼的角落增添四處新亮點。
台灣水牛和巨大機械農夫現身！在古蹟三條派出所外的百年芒果樹下，田尾園藝家謝釋龍以泥塑製作一隻半潛伏在田水中的台灣水牛，且身邊還有兩隻以水泥混黑泥的白鷺鷥點綴、栩栩如生，讓村長廖清福和前來欣賞的三條國小校長林淑貞，也大讚充滿農村特色風情。
由台南藝術大學陳佳慧、蘇玉蘭、邱品芸三人以眾多廢鐵組成巨農，頭戴斗笠、身邊還放著釘耙，自在、悠閒靠坐在紅磚牆角，模樣令人莞爾；在地出身的導演詹凱迪則以濁水溪撿拾來的漂流木，創作成黑泥穀怪，專吃不愛飯的小孩，充滿童趣與互動性。
派出所對面家庭理髮店外圍牆上，掛有書法藝術家嚴國隆以蒼勁字跡寫成的「三條圳水千年秀」鐵製作品，這句清朝時期口耳相傳的名言，敘說著三條村農村發展一直與水文息息相關。
計畫主持人巫宛萍說，雖然申請到的經費有限，駐村藝術家團隊仍盡心盡力想做到最好，進駐前彼此已花費三個月密集開會討論；村長廖清福也動員近40名村民協助清掃環境，讓藝術家們放心揮灑創作。四大亮點下個月也將納入年度黑泥季活動中，歡迎大家前來參觀。
(中時)
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