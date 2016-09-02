學生舉布條事件 棒協今表示非政治行為
U18亞洲青棒錦標賽日前有球迷進場舉「台灣就是台灣」的布條遭棒協工作人員制止，並驅逐出場，中華棒協祕書長林宗成昨也表達歉意，並表示將會要求工作人員未來在處理類似事件時，態度要再做調整，避免發生糾紛，稍早也發聲明表示，學生訴求非政治行為，未來不會在進行勸離。
棒協聲明稿表示，針對日前靜宜大學學生進場表達訴求時與大會工作人員發生爭執事件，基於學生之訴求乃屬個人言論自由，非政治性行為，決定將原先設置於場外的訴求區調整移至場內，於場內同樣設置專區提供表達訴求。
不過其學生與其他類似團體進場仍須依賽事進場規定，1. 不得影響賽事進行及雙方球隊練習與比賽 2不得影響其他球迷觀賽的權益3. 不得有汙衊球員或球隊的行為，以上相關決議並送請亞洲棒球總會獲准同意，也將至今天中華隊出賽場次依此作業。
(中時電子報)
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