史上頭一遭 S-70C直升機參與開球
中職比賽場上第1次有直升機進場參與開球活動，今（2）日由S-70C直升機飛進桃園球場中外野，垂降象猿戰的開球貴賓高振耀，直升機的引擎聲伴著球迷的歡呼聲，交織一幅振奮人心的畫面。
這架S-70C直升機今天上午8時已經在桃園球預演過了；下午6時27分的「阿迷趴」開幕儀式上，它又從桃園球場中外野方向飛進球場，並且在中外野滯空盤旋，並且讓航空救護士高振耀垂降到球場。
放下高振耀之後，S-70C直升機再帶著隆隆的聲響緩緩上升，橫著機身再從中外野轉向飛出球場。以前在台北市南京東路的台北棒球場（已拆除）也曾經在舉辦國際賽時，動用直升機飛進場中央，吹乾比賽場地。
身著救護裝備的高振耀從中外野慢跑貴賓前敬禮、再走到投手丘上，開始準備開球，桃猿隊陳金鋒擔任打擊手，從小愛看棒球、也是猿隊球迷的高振耀一球直進捕手手套，猿隊「永遠的蛙人」郭修延擔任捕手。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。