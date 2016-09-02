史上頭一遭 S-70C直升機參與開球

空軍S-70C直升機特別飛臨球場上空，垂降救護士高振耀到球場。（季志翔攝）

S-70C直升機第一次飛往桃園球場參與開球。（陳志祥攝）

中職比賽場上第1次有直升機進場參與開球活動，今（2）日由S-70C直升機飛進桃園球場中外野，垂降象猿戰的開球貴賓高振耀，直升機的引擎聲伴著球迷的歡呼聲，交織一幅振奮人心的畫面。

這架S-70C直升機今天上午8時已經在桃園球預演過了；下午6時27分的「阿迷趴」開幕儀式上，它又從桃園球場中外野方向飛進球場，並且在中外野滯空盤旋，並且讓航空救護士高振耀垂降到球場。

放下高振耀之後，S-70C直升機再帶著隆隆的聲響緩緩上升，橫著機身再從中外野轉向飛出球場。以前在台北市南京東路的台北棒球場（已拆除）也曾經在舉辦國際賽時，動用直升機飛進場中央，吹乾比賽場地。

身著救護裝備的高振耀從中外野慢跑貴賓前敬禮、再走到投手丘上，開始準備開球，桃猿隊陳金鋒擔任打擊手，從小愛看棒球、也是猿隊球迷的高振耀一球直進捕手手套，猿隊「永遠的蛙人」郭修延擔任捕手。

(中時電子報)