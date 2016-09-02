金門海上安全，2協會扛起來

金門縣海上救生協會和金門縣潛水協會今天舉行隊部揭牌典禮。（李金生攝）

海上救生、潛水協會守護海上安全，鄉親有許多的期待。（李金生攝）

立委楊鎮浯（右二）致贈賀屏，右一為潛水協會理事長歐陽儀雄，左二為海上救生協會理事長李錫添。（李金生攝）

金門縣海上救生協會和金門縣潛水協會有了自己的「家」，今（2）日在水頭停車場舉辦隊本部揭牌典禮，理事長李錫添、歐陽儀雄強調，2協會將奉獻所學，全力守護家鄉。

應邀觀禮的副縣長吳成典表示，以往軍管時期，金門民眾不得任意下海，如今觀光路線已從陸上景點延伸到海上，在拓展觀光資源的同時，有這2支生力軍加入守護海上安全，更增加海上觀光的各種可能性。

2協會則強調，他們「不做海上先鋒，願做救生後盾」，將本著不求名利、不計得失的原則，全心全力奉獻所學，保障鄉親和家園的安全。

(中時)