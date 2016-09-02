魏德聖拍《52》因老婆不在家 孤單噴發激靈感
魏德聖新片《52Hz,I love you》今（2日）曝光花絮和海報，提到拍攝緣起，他笑說全因有陣子妻子和孩子都不在台北，寂寞感油然而生，想拍部讓人「不孤單」的電影，表示拍攝該片，有「休息一下」的感覺，強調這次拍《52》，「是我最輕鬆愉快、最享受的一次拍片經驗」！
該片是他睽違近9年，再次重回現代生活取材的愛情電影。海報以插畫形式呈現鯨魚和貓咪接吻的前導視覺，搭配「孤單，只是故事的開始」的標語，帶領觀眾體驗「魏式浪漫」。
提到海報設計，魏導說落單的鯨魚和小心翼翼的貓咪，正是很多都市人的縮影，「鯨魚雖勇敢求愛，可惜缺乏正確頻率；貓咪則戰戰兢兢、不輕易說愛。」問到自己比較像鯨魚或貓？魏導發揮「魏式幽默」答道：「我兩種都不是，我是『人』！」《52Hz, I love you》將於2017年1月26日上映。
(中時)
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