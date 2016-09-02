12學生赴伊利諾交流 縣長授旗勉勵把握良機
為拓展學子國際視野並加強外語能力，苗栗縣政府推動「國際教育菁英培育領航計畫」，今年甄選12名優秀高中職學生，明起將赴美交流學習4周。縣長徐耀昌2日接見鼓勵他們把握機會活用所學，與國際人才溝通交流，也祝福他們快樂學習收穫滿滿。
縣府辦理Open Imagination國際教育菁英培育領航計畫，今年邁入第三年，與美國多所高中及大學建立教育夥伴關係，學子們在美國研習期間卓越的表現，今年特地加碼贊助，提供多一周的研習食宿經費。
縣府今年3月開始從全縣各高中職6000多名學生中，經過嚴謹的初試及複試，擇優選出參加領航計畫優秀學生共計12名，入圍名單有大同高中王鴻縉、三義高中牛淳權、卓蘭高中劉富銘、吳宇軒、苑裡高中張靖、劉誼名、建台中學張學永、劉宗岳、吳桓、劉愷翎、陳以妮及趙世棠。
縣長徐耀昌與教育處處長劉火欽，昨接見學生和校長舉行授旗儀式，期盼藉由此項培育領航計畫，讓學子與國際人才交流，拓展國際世界觀，領航苗栗教育，與世界接軌，更勉勵學子把握交流機會。
苗栗縣雖財政拮据，但在徐耀昌帶領下，天下雜誌2016縣市教育力調查中，榮獲政策投入與領導者滿意度第一名，徐耀昌會中感謝縣府團隊的付出，並強調，儘管財政拮据，也會致力於教育的推廣，培養更多優秀學子。
這次出國交流學生，包括高一升高二的趙世棠和陳以妮，2人以5A++脫穎而出。趙信心滿滿說，過去沒機會到美國，希望這次能把所學發揮，在交流過程帶著滿滿收穫回來。
教育處今年徵召退休教師陳瑞珠協助陪同12名學生交流活動，陳此行如同擔任志工，她因而不捨地把2個毛小孩託給中途之家，希望孩子滿載行囊回來。
(中時)
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