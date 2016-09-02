外送掀新革命 Uber讓你只有廚房也賺錢

普隆凱特（Tony Plunkett）經營連鎖餐廳麥當勞已30年，他以為自己對於如何靠著煎漢堡賺錢已經瞭若指掌，於是他去年出走，在澳洲墨爾本獨自創業。

路透社報導，但不久普隆凱特發現，他的事業被網路徹底顛覆，自此他與美國叫車服務公司優步（Uber）的送餐服務UberEATS簽約合作。

普隆凱特在雪梨1間緊閉的夜店內租下廚房，8月成立澳洲首間僅仰賴Uber外送的餐廳。

普隆凱特告訴路透社，「當你自己處理送餐服務，你需要司機將車開回來，而那段時間屬於空白時段，你不需要Uber司機回頭，他只會開往別處。」

UberEATS的到來伴隨著一波新潮流，那就是餐廳業者將完全不需餐桌及外送司機。

普隆凱特的經歷反映出，數位科技帶來日益擴大、橫掃餐飲服務產業的劇變。

除了廚房，業者將所有服務外包的改變，不僅撼動了留意成本的餐廳，更對點餐服務網路公司構成直接威脅。（譯者：中央社周莉芳）1050902

(中央社)