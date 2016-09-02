改善苗縣校舍環境 立委爭取千萬補助

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立委陳超明今天邀集教育部官員會勘苗栗縣多所學校，爭取改善校舍修繕、運動設施及教學環境，逾新台幣千萬元補助經費；教育部初步允諾協助，惟部分計畫內容仍須修正。

開學第一週，陳超明協助苗栗縣府爭取縣內教育環境改善經費，今天偕同縣長徐耀昌、教育部國教署主任秘書王春成、體育署主任秘書王漢忠等人，陸續前往竹南鎮山佳國小、後龍鎮維真國中、中和國小、同光國小、通霄鎮南和國小等校會勘。

陳超明表示，竹南鎮近年發展快速，山佳國小學區人口數增加，校舍使用已經飽和卻缺乏活動中心及專用教室；維真國中校園PU跑道老化、脫落，無法進行體育賽事；同光國小籃球場老舊破損、嚴重龜裂，雨天積水屢有學生打球滑倒，安全堪慮。

另外，中和國小利用綜合教室作為校內小型集會場所，卻缺乏舞台設備，且回音嚴重，校方苦無場地辦理藝文教學及活動；南和國小多功能教室由停車場修建而成，缺少牆面及遮陽設施，夏天悶熱、雨天易積水，降低學習品質。

相關校舍及環境設施改善總經費需求逾1100萬元，教育部體育署原則同意維真國中及同光國小運動場改善案；至於其他3校相關校舍改善部分，國教署建議各校修正計畫內容，明列優先改善項目再提出申請。

苗栗縣在最近公布的全國各縣市教育力調查結果中名列前茅，排除6都排名第3，徐耀昌感謝陳超明協助爭取經費，提升縣內教育環境品質。

陳超明說，苗栗縣財政困窘，但「窮不能窮教育」，期望教育部充分給予協助，讓經費早日到位，改善各項設施，提供學校師生優質的教學環境。1050902

(中央社)