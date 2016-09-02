長照2.0 林萬億：10月起試辦
行政院政務委員林萬億今天表示，10年計畫2.0長期照顧服務體系「三到」原則，讓民眾「找得到、看得到、用得到」，將自今年10月起從有意願的縣市中擇定1、2個鄉鎮市區試辦。
林萬億下午南下高雄參加行政院南部聯合服務中心「南方領袖教育學院講座」，主講「臺灣長期照顧十年計畫2.0」時，做以上表示。
林萬億兼任行政院長期照顧推動小組召集人，近來率隊巡迴各縣市辦理長照2.0說明會。
林萬億說，這項2.0長照10年計畫建構服務體系中，將推動社區整體照顧模式，即成立社區整合型服務中心，將自今年10月起從有意願的縣市中，各擇定1、2個鄉鎮市區試辦。
他強調，長照2.0服務對象將擴大納入50歲以上失智症患者、55至64歲失能平地原住民、49歲以下失能身心障礙者及65歲以上衰弱老人。
林萬億說，2018年全台老人人口比例將超過14%，進入高齡社會，10年後到2026年老人人口比例則超過20%，邁入超高齡社會，屆時青壯人口扶養負擔將相當沉重。
林萬億指出，長照10年計畫2.0總目標是建立優質、平價、普及的長期照顧服務體系，發揮社區主義精神，讓失能國民獲得基本服務，在自己熟悉的環境安心享受老年生活，減輕家庭照顧負擔。
他表示，計畫2.0將銜接預防保健、活力老化、減緩失能；同時提供多目標社區式支持服務，銜接在宅臨終安寧照顧，減輕家屬照顧壓力。1050902
(中央社)
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