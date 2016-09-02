高雄左訓中心成病媒蚊溫床 衛生局祭重罰

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高雄市衛生局在左訓中心水塔內查獲病媒蚊。（呂素麗翻攝）

高雄市衛生局在左訓中心樹洞內查獲病媒蚊。（呂素麗翻攝）

高雄市衛生局在左訓中心水管內查獲病媒蚊。（呂素麗翻攝）

高雄市衛生局在左訓中心水塔內查獲的病媒蚊。（呂素麗翻攝）

培養國手的左訓中心，日前驚爆奧運團韓籍教練疑似感染茲卡病毒，雖然經檢驗排除感染，但高雄市衛生局防疫團隊昨天到該地進行病媒調查，赫然發現1個水塔已孳生大量病媒蚊，這是左訓中心半個月來第3度遭查獲孳生病媒蚊，儼然成為病媒蚊的溫床，衛生局處罰不手軟，開出3張罰單，共罰款2萬4000元。

衛生局疾管處指出，8月16日、8月23日分別在左營區國家運動訓練中心的水塔、水管、樹洞內查獲孳生病媒蚊，依「廢棄物清理法」開出3000元罰單，及依「傳染病防治法」孳生病媒蚊處6000元；9月1日又在水塔內查獲大量病媒蚊，共查獲68個積水容器，其中4個已有病媒蚊孳生，這次衛生局毫不手軟，再依「傳染病防治法」開罰最高罰金1萬5000元。

衛生局表示，日前該中心有多名國家級選手，剛從登革熱及茲卡病毒流行熱點的巴西奧運返台，卻未提高警覺做好環境管理，此舉提升高雄市茲卡病毒及登革熱流行風險。

8月31日1名奧運團教練因發燒遭通報，疑似感染茲卡病毒，引發人心惶惶，雖然檢驗確定排除感染，但防疫團隊不敢掉以輕心，昨天深入左訓中心地毯式稽查，果不其然在該中心一處水塔內發現大量病媒蚊，並有成蚊。

疾管處強調，左訓中心多次被查獲孳生病媒蚊積水容器，儼然成為病媒蚊溫床，這次一定要再罰；近日還會不定時稽查左訓中心，維護選手及高雄市民健康。

(中時)