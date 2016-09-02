史上首位坐直升機開球 高振耀：很榮幸

Lamigo慶祝93軍人節，賽前邀請國軍到場，舉辦向英雄致敬活動，空軍海鷗救難大隊救護士高振耀應邀開球。（季志翔攝）

航空救護士高振耀（中）是個愛棒球的桃猿球迷。（陳志祥攝）

喜愛棒球的航空救護士高振耀成為中職桃猿隊與國防部合作「向英雄致敬」出席5000官兵中最受矚目的人，他在全場國軍弟兄圍觀中，擔任最重要的開球貴賓，開球後，他不禁高喊：「桃猿加油！中職加油！國軍加油！」

29歲的高振耀已有「數10年」的看球資歷，他表示：「從小就看中職的比賽，我的偶像是猿隊總教練洪一中，佩服他的鐵捕功力，我是桃猿隊的球迷。」

正當S-70C直升機從桃園球場外面飛住中外野後，高振耀隨即垂降而下，從中外野到投手丘開球，他說：「很榮幸在猿隊主場開球，配合93軍人節代表國軍弟兄開球，我感到很開心。」

雖然直升機引擎聲發出巨響，不過，高振耀指出，他從直升機緩緩垂降時，還是可以聽到球迷的歡呼聲，感受到球迷的熱情，「猿隊加油！中職加油！國軍加油！」

第1次在棒球場進行垂降，高振耀覺得很新鮮，他表示：「平時都有出任務，不管崎嶇不平地形或是高低山勢都有吊掛經驗，我還是很期待第1次在球場的垂降。」

高振耀開球是一球直入捕手套，開球沒漏氣，他說：「這個開球經驗很棒！面對巨星（陳金鋒擔任打）投得還不錯！」

(中時電子報)