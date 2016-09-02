南海緊張 東協大陸將建熱線簽聯繫準則
菲律賓外交部官員今天表示，東南亞國家和中國大陸將建立熱線及簽署聯繫準則，避免引發主權爭議的南海出現衝突。
這項準則將在下週於寮國舉行的東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會中簽署。東協10個成員國及其他區域大國領袖將出席這場為期3天的高峰會。這些區域大國包括大陸、日本、南韓、澳洲、印度、俄羅斯和美國。
菲律賓外交部次長戴拉維加（Helen de la Vega）在記者會上說，這項名為海上意外遭遇準則（CUES）的機制，對東協和大陸將是新做法。
她表示，「這是降低南海緊張情勢的方法之一」；並說，大陸和東協政府將建立熱線。
菲律賓資深海軍指揮官告訴記者：「這相當重要。倘若海軍和海岸防衛隊能相互聯繫，將能避免會導致重大衝突的任何意外發生。」（譯者：中央社蔡佳伶）1050902
(中央社)
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